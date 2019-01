Reapresentação do São Paulo nesta quinta terá quatro caras novas

O São Paulo volta ao batente nesta quinta-feira, quando o elenco vai se reapresentar no CT da Barra Funda com quatro caras novas: o goleiro Tiago Volpi, os laterais Igor Vinícius e Léo Pelé, e o atacante Pablo posarão com as camisas à imprensa a partir das 13h30. Por outro lado, o meia Hernanes e o atacante Biro Biro, os dois últimos reforços anunciados pela diretoria, vão se juntar ao grupo já nos Estados Unidos, para onde o clube viaja na sexta para disputar a Florida Cup.

Do plantel que encerrou a temporada 2018, não fazem mais parte da equipe o goleiro Sidão, que foi para o Goiás, o zagueiro Rodrigo Caio, negociado com o Flamengo, e o meia Shaylon, emprestado para o Bahia .

Além de Hernanes, outros jogadores deverão viajar direto de seus destinos de férias para os EUA. A assessoria de imprensa não soube precisar exatamente quem está nessa situação.

Fora os novos atletas, também há novidade na comissão técnica: Carlinhos Neves retornou ao CT após oito anos para comandar a preparação física, e Sandro Forner foi contratado para auxiliar o técnico André Jardine. Nesta quarta, o clube também anunciou a chegada de Vagner Mancini para ser coordenador de futebol.

O São Paulo estreia no torneio amistoso no dia 10, contra o Eintracht Frankfurt-ALE, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida. No dia 12, o adversário será o Ajax-HOL, clube do ex-são-paulino David Neres.