Rebaixada, Ponte viaja para Caxias do Sul sem Jorginho

CAMPINAS - Rebaixada no último final de semana para a Série B, a Ponte Preta vai encarar a partida contra o Internacional, no próximo domingo, às 17 horas, no Estádio Centenário, como um simples amistoso. Nem mesmo o técnico Jorginho vai viajar com a delegação para Caxias do Sul (RS).

Faltando cinco dias para a final da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, na Argentina, a Ponte Preta vai mandar a campo neste domingo um time recheado por jogadores das categorias de base. Jorginho ficará em Campinas trabalhando com os titulares e reservas visando a decisão. Os auxiliares Ailton e Zé Sérgio é quem comandarão o time campineiro.

"Alguns jogadores poderiam participar normalmente desse jogo, mas quem pode entrar na Sul-Americana, vai ficar de fora. O Ailton é quem ficará no banco de reservas e o Zé Sérgio ficará auxiliando. Teremos um banco recheado de jogadores das categorias de base", confirmou Jorginho.

Apesar de estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo na Sul-Americana, o lateral-esquerdo Uendel sequer viajará para o sul com a delegação, assim como o atacante Rafael Ratão, que reclamou de dores no tornozelo.

Na penúltima colocação, com 36 pontos, a Ponte Preta não tem mais chances de escapar do rebaixamento no Brasileiro. Em relação à Sul-Americana, o time campineiro empatou com o Lanús no primeiro jogo, por 1 a 1, no Pacaembu, e precisa ganhar na Argentina para ficar com o inédito título. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.