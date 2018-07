Rebaixada, Portuguesa vence o Luverdense na Série B

A Portuguesa não vencia desde o dia 26 de agosto, quando bateu o Vila Nova, por 2 a 1, em Goiânia, pela 19.ª rodada. Ficou, portanto, 14 rodadas sem vencer. Apenas alguns poucos torcedores foram ao Canindé neste sábado para protestar pela crítica situação do time, rebaixado pela primeira vez à Série C, com dezenas de ações trabalhistas e com uma dívida elevada e que ninguém sabe seu valor real. Uma crise total.

O Luverdense, que sempre pagou em dia, passa por um momento difícil e está com salário atrasado. Com a Lusa rebaixada e com o time do Mato Grosso sem chances de cair e nem de chegar ao G4, o jogo ficou mesmo desinteressante para os dois times e para suas torcidas.

O visitante começou melhor, criando a primeira chance aos 13 minutos, quando Samuel cobrou falta sobre a barreira e Rafael Santos fez a defesa. Dois minutos depois, o jovem Fran fez um passe perfeito para Bruno Ferreira que chutou e a bola tocou na trave antes de sair. Aos 23 minutos, Fran deixou o gramado com suspeita de fratura no ombro esquerdo. Em seu lugar entrou o volante Diogo Orlando.

No segundo tempo, a Portuguesa voltou um pouco mais adiantada e aproveitou a falta e interesse do adversário. E se animou aos cinco minutos, quando abriu o placar. Bruno Ferreira desceu pela direita e levantou no alto. Na pequena área, Luan desviou de cabeça e fez 1 a 0. Na comemoração atrás do gol ele esperava aplausos, mas recebeu xingamentos de poucos torcedores da Lusa.

Depois do gol, a equipe melhorou e criou ainda outras chances para ampliar o placar. O Luverdense só ameaçou aos 33 minutos, num chute de longe de Washington e que Rafael Santos mandou para escanteio.

A Portuguesa já abre a 35.ª rodada na próxima terça-feira quando vai enfrentar o ABC, de novo no Canindé, às 19h30. O Luverdense fará outro jogo fora de seus domínios, no próximo sábado, quando visitará o Náutico, na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 0 LUVERDENSE

PORTUGUESA - Rafael Santos; Bruno Ferreira, Mateus, Brinner e Luciano Castán; Renan, Bruno Piñatares, Fran (Diogo Orlando) e Gabriel Xavier; Luan e Felipe Nunes (Léo Costa). Técnico: Zé Augusto.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Jean Patrick, Zé Roberto (Café), Renato (Montoya) e Edinho; Carlão, Gilson, Samuel e Washington; Reinaldo (Felipe Alves) e Léo. Técnico: Maico Gaúcho.

GOL - Luan, aos cinco minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Cordeiro Guimarães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Piñatares e Gabriel Xavier (Portuguesa); Montoya (Luverdense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).