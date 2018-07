Rebaixado à Série B, Joinville encara Cruzeiro já de olho na próxima temporada

Na lanterna da competição com apenas 31 pontos conquistados, o time catarinense não tinha motivo para esconder a escalação. De olho na próxima temporada, o técnico PC Gusmão fará duas alterações na equipe. A principal novidade será as entradas de Edson Ratinho e do zagueiro Danrlei no setor de marcação no meio de campo. Eles substituem o volante Anselmo, suspenso, e o volante Naldo, que está no departamento médico.

"É o time que vem treinando que vai jogar. O Joinville pode não ter mais chance de escapar do rebaixamento, mas tem motivação. Vamos botar o pé em campo motivados para trabalhar e dar o seu melhor", comentou o treinador.