Rebaixado Atlético-GO defende invencibilidade em casa na despedida do Brasileirão

Lanterna e já rebaixado para a Série B, o Atlético Goianiense pode encerrar a temporada de cabeça erguida no Campeonato Brasileiro. O último colocado da competição recebe o Fluminense no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, para fechar o ano com cinco jogos de invencibilidade: são duas vitórias e dois empates até agora. O jogo desta 38.ª e última rodada está marcado para as 17 horas deste domingo.

"Tivemos alguns pontos bem positivos, principalmente fora de campo. Dentro de campo vamos conseguir iniciar a temporada com uma base forte por causa de 2017. Queríamos que fosse de outra maneira porque evitar o rebaixamento era nosso maior objetivo. Não conseguimos, mas estamos terminando com a convicção de que 2018 vai ser muito melhor", disse o técnico João Paulo Sanches.

Os zagueiros Gilvan e William Alves estão suspensos depois de receber o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último final de semana. João Paulo Sanches já definiu Eduardo Bauermann e Ricardo Silva como substitutos. No restante, o time deve ser o mesmo das últimas rodadas.