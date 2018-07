Rebaixado, Coritiba amplia renovação e acerta com César Benítez e Simião

O rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro está provocando uma série de reformulações no Coritiba. Depois de trocar o técnico e anunciar novos membros na comissão, o clube começou nesta quinta-feira a remontar o elenco. Anunciou, assim, a contratação do lateral-direito paraguaio César Benítez e do meio-campo Wellington Simião.

+ Coritiba confirma Sandro Forner, do sub-20, como treinador para a temporada 2018

César Benítez tem 27 anos, estava no Olimpia (Paraguai) e já atuou pelo Coritiba em 2016. Seu contrato será válido até dezembro de 2019. "É uma lembrança boa, agora existe um novo projeto e espero poder ajudar da melhor maneira", disse o lateral-direito. "O Coritiba tem uma torcida muito grande, eu e toda minha família adoramos o clube e a cidade. Esperamos que a gente tenha um grande ano".

Já Wellington Simião tem 30 anos e jogou a última temporada por Ituano e Avaí. "A Série B é um campeonato muito difícil. Eu já joguei todas as divisões do futebol brasileiro e tenho certeza que teremos um grande ano. Sabemos da responsabilidade de, ao final do ano, levar o Coritiba para a primeira divisão".

Na última quarta-feira, por sua vez, o Coritiba completara a sua reformulação no corpo de gestão: ex-zagueiro do clube, Pereira foi anunciado como gerente de futebol e se juntará a Augusto Oliveira, diretor de futebol, e Marcio Goiano e Tcheco, auxiliares.

E para o lugar do técnico Marcelo Oliveira, demitido após o rebaixamento, o clube já anunciara Sandro Forner, de 46 anos, que vinha comandando a equipe sub-20 do Coritiba.