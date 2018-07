Rebaixado, Criciúma busca empate diante do Sport em casa

Já rebaixado desde a rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma se despediu de sua torcida na Série A neste sábado à noite e ao menos não saiu de campo derrotado. O time buscou por duas vezes o empate no confronto que terminou em 2 a 2 com o Sport, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Com o resultado, o time catarinense continuou na lanterna da competição, agora com 32 pontos, enquanto a equipe pernambucana chegou aos 49 pontos, na décima posição.

No confronto deste sábado, o Sport saiu na frente com um gol de Patric, já aos 8 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Lucca empatou para o Criciúma logo aos 2 da etapa final, antes de Ewerton Páscoa colocar o time visitante na frente de novo com um gol de Ewerton Páscoa, aos 13. Porém, novamente Lucca, desta vez aos 23 minutos, assegurou a igualdade definitiva no placar.

Na rodada final do Brasileirão, no dia 7 de dezembro, o Criciúma irá se despedir da Série A contra o Corinthians, no Itaquerão. Já o Sport terá pela frente o São Paulo, na Arena Pernambuco. Os dois confrontos estão marcados para começar às 17 horas.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 2 SPORT

CRICIÚMA - Edson; Rafael Pereira, Iago Maidana, Fábio Ferreira e Giovanni; João Vitor (Maicon Silva), Barreto, Cleber Santana e Douglas Moreira (Gustavo); Roger Guedes e Lucca. Técnico: Luizinho Vieira.

SPORT - Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval, Renê; Rodrigo Mancha, Wendel (Willian), Rithely, Diego Souza (Régis); Mike e Joelinton (Ananias). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Patric, aos 8 minutos do primeiro tempo; Lucca, aos 2 e 23, e Ewerton Páscoa aos 13 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Cléber Santana, Iago Maidana e João Vitor.

PÚBLICO - 2.498 presentes.

RENDA - R$ 25.640,00.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).