Rebaixado, Criciúma terá jovens para duelo com o tranquilo Sport

O final de temporada tem sido angustiante para o torcedor do Criciúma , mas também pode ser o começo de um novo time. Com o rebaixamento para a Série B e a dispensa de 13 jogadores, o clube catarinense aproveita as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para colocar os atletas da base em campo. A vontade da garotada em mostrar serviço é a aposta para fazer mais do que apenas "cumprir tabela" neste sábado, às 19h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), diante do Sport , pela 37.ª rodada.

Um dos que estará em campo é o goleiro Edson. Com 22 anos, o jogador não é prata da casa, mas também faz parte da reformulação proposta pela diretoria carvoeira. "Para mim e para os jogadores da base que estão recebendo a oportunidade, não tem rebaixamento e nem nada", comentou. Com contrato até o final de 2015, tenta agarrar a oportunidade para prolongar seu vínculo com o clube. "Estamos preocupados e focados em mostrar nosso trabalho. Vou aproveitar todas as oportunidades que aparecerem", completou.

São muitas as novidades na relação de jogadores para a partida diante do Sport, mas nem todas começarão jogando. O técnico interino Luizinho Vieira pretende mesclar juventude e experiência.