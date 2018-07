Rebaixado e na lanterna, Barueri derrota Avaí por 2 a 0

Apesar do resultado positivo, o Barueri não conseguiu deixar a lanterna, com 30 pontos. O Avaí segue tranquilo, em sétimo lugar, com 58 pontos. Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a última rodada. O Barueri faz o duelo regional contra o Guaratinguetá, no estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba. Enquanto isso, o Avaí recebe o Criciúma, em Florianópolis.

Rebaixado, o Barueri aproveitou a partida para testar alguns jogadores das categorias de base, que entraram em campo pela primeira vez como profissionais, visando a próxima temporada. Por isso, a equipe teve dificuldades no início e viu o Avaí ficar mais perto do gol.

Bruno Silva tentou marcar de bicicleta, mas acabou errando o alvo. Renan e Thiago Brito levaram bastante perigo ao goleiro Moretto em jogadas de bola parada. Antes do intervalo, o jovem Matheus mostrou talento ao fazer grande defesa em finalização à queima-roupa de Erick Flores.

O goleiro do Barueri começou a segunda etapa trabalhando e impediu que Camilo abrisse o placar em cabeçada logo no primeiro minuto. Apesar da pressão do adversário, o Barueri conseguiu abriu o placar aos 12. Thiago Elias recebeu lançamento longo, conseguiu passar pelo goleiro Moretto e tocou para o fundo das redes.

Mais confortável com o gol, o time da casa foi para cima e conseguiu ampliar aos 28 minutos. Roninho recebeu na entrada da área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Moretto, que saiu reclamando da defesa por ter deixado o meia livre de marcação.

FICHA TÉCNICA

BARUERI 2 x 0 AVAÍ

BARUERI - Matheus; Juninho, Lucas Claser, Fernando Henrique e Renan; Douglas Marques (Allan Lucas), Neto, Thiago Brito e Roninho; Cristian (Negueba) e Mateus Lima (Tiago Elias). Técnico: Roberto Cavalo.

AVAÍ - Moretto; Arlan, Thiago Medeiros, Jaílton e Pirão; Bruno Silva, Mika (Nenê Bonilha), Julinho (Camilo) e Erick Flores; Tauã e Diogo Acosta (Dieguinho). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Thiago Elias, aos 12, e Roninho, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roninho (Barueri); Bruno Silva (Avai).

ÁRBITRO - Alicio Pena Junior (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).