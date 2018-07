Rebaixado e sem Rafael Moura, Figueirense cumpre tabela contra o Sport

O Figueirense está rebaixado para a Série B, mas nem por isso o técnico Marquinhos Santos quis dar descanso aos seus principais jogadores. Para o duelo contra o Sport neste domingo, às 17 horas, na Ilha do Retiro, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, o time catarinense jogará com a formação titular.

No entanto, haverá algumas ausências. O zagueiro Werley não jogará, pois seu contrato com o clube terminou. O volante Yago está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Dodô vai se casar.

Os atacantes Rafael Moura e Lins não se reapresentaram durante a semana e também ficarão de fora. A diretoria estuda uma punição aos atletas que têm contrato com o clube até o final do ano. Independentemente disso, a formação tática será a mesma dos últimos jogos, com três zagueiros e três volantes.

A partida marcará também a despedida do goleiro paraguaio Gatito Fernandez, que acertou sua transferência para o Botafogo na próxima temporada. Mesmo assim, o jogador optou para ir a campo e cumprir seu contrato até o final.