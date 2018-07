Rebaixado, Goiás poupa titulares para Sul-Americana

Apesar do rebaixamento no Brasileirão, o Goiás vive clima de euforia pela vaga na final da Sul-Americana, conquistada com uma vitória sobre o Palmeiras na última quarta-feira, no Pacaembu. "A nossa classificação foi coisa de macho", disse o zagueiro Marcão, um dos titulares do time. "Para vencer o Palmeiras, o Goiás suou sangue."

Marcão é um dos jogadores que serão poupados pelo técnico Artur Neto, assim como o atacante Rafael Moura e o volante Amaral, outros destaques do time na campanha da Copa Sul-Americana. Assim, o único titular que estará em campo para enfrentar o Atlético-MG é o goleiro Harlei.

Com isso, o técnico Artur Neto abre espaço para jogadores que vinham sendo pouco aproveitados no elenco do Goiás. E também promove alguns garotos das categorias de base do clube, como o zagueiro Danilo, o lateral-direito Lenielson e o volante Camacho.