Rebaixado, Granada se despede do Espanhol com gol de jogador belga-brasileiro

O Granada se despediu do Campeonato Espanhol com derrota em casa - no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada -, nesta sexta-feira, para o Espanyol por 2 a 1, na abertura da 38.ª e última rodada da competição. A equipe já estava matematicamente rebaixada no torneio.

Os três gols da partida foram assinalados no primeiro tempo. A equipe da Catalunha abriu o placar aos 3 minutos com o atacante brasileiro Léo Baptistão. Aos 8, o zagueiro Ruben Vezo marcou contra, ampliando para o Espanyol: 2 a 0. Aos 22, o meia Andreas Pereira - nascido na Bélgica, mas que possui também a cidadania brasileira - descontou para o Granada.

O atleta, de 21 anos, pertence ao Manchester United e é filho de Marcos Pereira, ex-jogador brasileiro que atuou no futebol belga e holandês. Andreas também jogou pelas divisões de base da Bélgica, mas demonstrou desejo de integrar a seleção brasileira, o que ocorreu em 2014. No ano seguinte, foi vice-campeão mundial Sub-20 pelo Brasil, marcando o gol da final do torneio contra a Sérvia.

A derrota manteve o Granada na lanterna do Campeonato Espanhol com somente 20 pontos obtidos nos 38 jogos que fez - foram 25 derrotas, 8 empates e somente 4 vitórias. O Espanyol subiu para a oitava posição da tabela de classificação, com 56 pontos. No entanto, o time ainda pode ser ultrapassado por Eibar e Alavés, que jogam neste fim de semana. O Alavés terá pela frente o Leganés, fora de casa, neste sábado. Já o Eibar, no domingo, enfrenta o Barcelona, no estádio Camp Nou, em Barcelona.