Rebaixado no Campeonato Paulista, Guarani tem estádio interditado

CAMPINAS - A sexta-feira foi movimentada no Guarani, rebaixado no Campeonato Paulista. Na manhã, o time teve o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, interditado pela Federação Paulista de Futebol, após a direção não cumprir exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros. Mais tarde, o zagueiro Cássio teve seu contrato rescindido, sendo o oitavo jogador a deixar o clube nas últimas duas semanas.

O departamento de segurança da FPF havia interditado parcialmente o estádio no início de fevereiro. Desde então, o time campineiro enfrentou rivais com o tobogã - setor superior - fechado.

A FPF exigiu uma série de reformas dentro de um prazo de 45 dias estipulados pelo Corpo de Bombeiros, que não foram atendidos. Entre os principais pontos, estão a instalação de corrimões, guarda-corpos, dois portões, rotas de fuga, sinalizações e numerações dos lugares, entre outros. Sem recursos, a diretoria não atendeu às exigências.

Pelo pouco tempo disponível, já é praticamente certo que o Guarani não fará o confronto de volta pela Copa do Brasil contra o Confiança, com os portões do Brinco de Ouro abertos. Resta saber se a CBF confirmará a partida, marcada para a próxima quarta-feira, com portões fechados ou então em outro lugar.

Dentro do campo, o técnico interino Paulo Pereira ganhou mais um problema para enfrentar o Palmeiras, no próximo domingo, no Estádio do Pacaembu. O zagueiro Cássio se reuniu com a diretoria nesta sexta-feira e deixou o clube. Ele tinha contrato até o final de maio.

O Guarani começou a "limpar" o elenco logo após a derrota por 3 a 0 contra o Atlético Sorocaba. Desde então saíram sete jogadores. Os primeiros foram Mika, Ademir Sopa e Boiadeiro. Depois foi a vez de Leandro Souza, Tiago Mathias, Juan Cominges e Siloé.