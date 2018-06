Rebaixado no Espanhol, La Coruña diz que Seedorf deixará clube no próximo mês

A diretoria do La Coruña informou nesta terça-feira que o clube e o técnico Clarence Seedorf não vão renovar a parceria para a próxima temporada, quando o time voltará a disputar a segunda divisão. O vínculo do treinador vai se encerrar no fim do próximo mês.A proximidade do fim do vínculo foi anunciada a Seedorf pelo presidente Tino Fernández. "Disse a ele que foi um prazer trabalhar com um profissional deste nível, com capacidade para comandar times da primeira divisão, mas que para encarar o novo desafio do time vai buscar um treinador que tenha maior experiência e conhecimento da segunda divisão."

Em resposta, Seedorf agradeceu pelo apoio no clube. "Foi uma honra defender as cores de um clube histórico como o Deportivo e agradeço ao presidente e toda o time profissional pelo trabalho de disponibilidade durante estes meses", disse o treinador holandês. "Todos merecem ver o Deportivo novamente na primeira divisão o mais rápido possível."

Em sua segunda experiência como treinador na Europa, Seedorf chegou ao La Coruña em fevereiro deste ano, com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Espanhol. Mas não teve sucesso. O time terminou a competição na 18ª e antepenúltima colocação da tabela e acabou caindo para a segunda divisão.