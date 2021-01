Rebaixado, Oeste se despede da Série B com derrota para o Sampaio Corrêa

Na sua despedida no Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa venceu o Oeste por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Castelão, em São Luis (MA), pela 38ª rodada. O time da casa fez sua melhor campanha na Série B com 57 pontos, fechando a temporada com a quarta vitória consecutiva. O time paulista já estava rebaixado, como lanterna e com apenas 29 pontos.

Como o jogo não influenciaria em nada nas condições dos clubes na competição, acabou sendo disputado num ritmo lento. Tanto que os dois times criaram chances para abrir o placar, mas cometeram muitos erros nas finalizações. Esta foi a tônica no primeiro tempo e como começou na etapa final, com mais volume para o time maranhense.

O gol do Sampaio Corrêa saiu somente aos 14 minutos. Joazi soltou a bomba de fora da área, o goleiro Glauco rebateu para a frente e Marcinho dominou a bola sozinho. Com calma, driblou o goleiro e empurrou rasteiro para as redes.

O gol intimidou o Oeste, tanto que o técnico Roberto Cavalo reforçou a marcação colocando o zagueiro Luanderson na vaga do atacante Tite. O Sampaio aproveitou e passou a ocupar mais seu campo ofensivo, forçando bastante pelo lado esquerdo com o inspirado lateral Joazi.

Apesar do domínio total em campo, o Sampaio não ampliou o placar, mas festejou sua despedida com vitória.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORREA 1 X 0 OESTE

SAMPAIO CORREA - Gustavo; Luis Gustavo (Roni), Joécio (Lucão), Allan e Joazi; André Luis (Ferreira), Vinícius Kiss e Marcinho (Gustavo Gomes); Pimentinha, Mailson e Roney (Dione). Técnico: Léo Condé.

OESTE - Glauco; Índio, Maurício Barbosa, Douglão e Raí Ramos; Bruno Miguel, Léo Ceará e Diogo (Ramon); Welliton (De Paula), Kalil (Kauã) e Tite (Luanderson). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Marcinho, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo da Fonseca Silva (MT).

CARTÃO AMARELO - Allan (Sampaio Corrêa).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).