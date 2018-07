Rebaixado, Palmeiras relaciona 12 da base para duelo

SÃO PAULO - Com o time rebaixado por antecipação, o Palmeiras irá usar as duas últimas rodadas deste Campeonato Brasileiro para fazer observações em seu elenco e testar jogadores, visando a montagem da equipe para a temporada de 2013. Com isso, o técnico Gilson Kleina resolveu relacionar 12 atletas formados na base do clube para o duelo deste domingo, contra o Atlético-GO, às 17 horas, no Pacaembu.

O treinador divulgou uma lista de 18 jogadores chamados para este confronto, e os atletas da base relacionados são os seguintes: os goleiros Raphael Alemão e Fábio, os laterais Bruno Oliveira e Luís Felipe, os zagueiros Wellington e Luiz Gustavo, os meias Patrick Vieira, Bruno Dybal e Diego Souza e os atacantes Vinícius, Caio e Índio.

Entre estes garotos da base, Raphael Alemão, Fábio, Bruno Oliveira, Diego Souza e Índio ainda não atuaram pela equipe profissional do Palmeiras e terão a primeira chance de mostrar o seu valor a Kleina em um jogo do time principal.

Raphael Alemão, por sua vez, foi confirmado como goleiro titular no duelo deste domingo e festejou a oportunidade que ganhou. "Não consigo descrever esse momento. Estou no clube desde 2005 e sempre sonhei com isso. Tive uma infância bem humilde no interior de São Paulo (é natural de Piracicaba) e desde moleque sempre ouvi falar de coisas boas do Palmeiras. É um time que todos querem jogar, independentemente da divisão. Fiquei sabendo nesta semana que seria titular e, sinceramente, não conseguia acreditar", ressaltou o jogador, de 24 anos e 1,97m, em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

Estreante no time profissional, Raphael Alemão é o goleiro mais alto dentre todos que disputam este Campeonato Brasileiro e garante estar pronto para o nível de exigência da equipe de cima. "A responsabilidade aqui é enorme para qualquer goleiro. O Marcos ficou 20 anos e é um dos maiores ídolos da história do clube. Qualquer goleiro que entrar e não for bem, será muito cobrado. Eu tenho consciência disso, mas me preparei ao longo do tempo para que esse momento chegasse. É claro que tem uma certa ansiedade, mas quando entrar em campo, estarei concentrado e pensarei somente no jogo", completou.

Na manhã deste sábado, Kleina comandou um trabalho tático na Academia de Futebol em mais uma atividade que contou com o desfalque de vários jogadores que estão lesionados. Desta vez foram oito ao total: os volantes Wesley, Marcos Assunção e João Denoni, o zagueiro Henrique, os meias Valdivia, Daniel Carvalho e Tiago Real e o lateral-esquerdo Fernandinho.

Já Thiago Heleno, Maikon Leite, Leandro Amaro, Patrik, Betinho e Emerson fizeram apenas um trabalho com bola em campo reduzido, assim como Barcos, Márcio Araújo e Román, que estão suspensos. Já o lateral-esquerdo Leandro, recuperado de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, realizou apenas atividades físicas.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras para o jogo deste domingo:

Goleiros: Raphael Alemão e Fábio.

Laterais: Bruno Oliveira, Luís Felipe e Juninho.

Zagueiros: Wellington, Artur e Luiz Gustavo.

Volantes: Correa e Tinga.

Meias: Patrick Vieira, Bruno Dybal e Diego Souza.

Atacantes: Vinícius, Mazinho, Obina, Caio e Índio.