Rebaixado, Paraná tem desfalques e pode aproveitar a base contra o Palmeiras

O Paraná enfrentará o Palmeiras, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma série de desfalques. O técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com o goleiro Richard e o meia Alex Santana, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, além dos atacantes Andrey e Silvinho, expulsos na derrota por 1 a 0 frente ao Atlético-MG na última rodada.

Eles se juntam ao meia Rodrigo Carioca, vetado pelo departamento médico, assim como o lateral Mansur, o zagueiro Rayan e os meias Gabriel Pires e Nadson. Com isso, Dado Cavalcanti indicou a possibilidade de fazer alguns testes na equipe, aproveitando os jogadores revelados na própria base do Paraná.

"Tem sido muito proveitoso aproveitar esses jogadores. Carioca esteve pela primeira vez no time profissional e foi logo pro pau. O Keslley fez o que dava para fazer. Enfim, tenho acompanhado bastante o nosso time sub-19. São atletas que lutam até o fim. Vou tentar aproveitá-los onde eles se sentirem mais à vontade", explicou o treinador.

Dado, por outro lado, terá dois reforços. São eles: os zagueiros Renê Santos, que cumpriu suspensão frente ao Atlético-MG, e Jesiel, que não atuou por pertencer ao clube mineiro. Ambos devem formar a zaga titular.

"A volta do Paraná à Série A não aconteceu como todos esperavam. A torcida tem entendido isso e demonstraram muito carinho com o elenco nos últimos jogos. Queria agradecer a eles, pois vontade não está faltando. Sabemos da dificuldade de enfrentar o time do Palmeiras, favorito para conquistar o título, mas vamos tentar terminar a competição com a cabeça erguida e uma vitória seria fundamental para isso", definiu o treinador.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Júnior, Renê Santos, Jesiel e Igor; Leandro Vilela, Torito González e Alesson; Raphael Alemão, Rafael Grampola e Juninho. Técnico: Dado Cavalcanti.