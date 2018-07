Rebaixado, Prudente diz valorizar últimas rodadas Já matematicamente rebaixado para a Série B de 2011, o lanterna Prudente irá apenas cumprir tabela nas três últimas rodadas do Brasileirão. Mas o clube do interior paulista diz valorizar a disputa dos jogos que lhe restam na divisão de elite. E promete manter o empenho, a começar pelo confronto deste sábado, quando recebe o Ceará no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.