Rebaixado, Rio Branco-AC bate o Luverdense na Série C

SÃO PAULO - A zebra andou solta no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, nesta quarta-feira. Depois de rebaixado, o Rio Branco-AC voltou a vencer na competição. O clube acreano derrotou ninguém menos do que o vice-líder Luverdense-MT pelo placar de 1 a 0, na Arena da Floresta, em Rio Branco, capital do Acre, pela 34.ª rodada. O "gol milagroso" foi de Pedro Henrique, em cobrança de pênalti.

O resultado não muda em nada a situação do Rio Branco no Grupo A. O time continua na lanterna da competição, porém agora com seis pontos, conquistando assim a sua segunda vitória. O clube acreano está a 18 do CRB-AL, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e tem apenas 12 para disputar.

Por sua vez, o Luverdense perdeu a chance de ouro de assumir de vez a liderança do Grupo A. A proeza deixou o time na segunda colocação com 27 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza-CE, e com dois de vantagem para o Águia-PA, o quinto colocado. Sampaio Corrêa-MA e Santa Cruz-PE, ambos com um jogo a menos, podem ultrapassar o clube mato-grossense, que conquistou apenas um ponto nos últimos nove disputados.