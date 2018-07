Rebaixado, Sport elege Luciano Bivar novo presidente

Bivar recebeu 57,28% dos votos, ou 1.971 do total de 3.452 computados em uma eleição histórica para o Sport, pois pela primeira vez foi realizada por meio de votação com os sócios, que passaram a definir os rumos do time pernambucano.

Essa será a sexta vez que Bivar presidirá o Sport. Ao vencer a eleição iniciada às 8 horas da última segunda-feira na sede social da Ilha do Retiro, ele acabou triunfando em um pleito no qual contou com o apoio do atual presidente Gustavo Dubeux, candidato à presidência do Conselho Deliberativo na sua chapa.

Já Homero, outro ex-presidente do Sport, era candidato da oposição e ficou com 42,72% dos votos válidos desta eleição. Ele era contra o projeto de modernização proposto por Gustavo Dubeux, que pretende, ao lado de Bivar, transformar a Ilha do Retiro em uma arena de última geração.