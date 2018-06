Rebaixado, Stoke City anuncia demissão do técnico Paul Lambert

Duas semanas após ser rebaixado no Campeonato Inglês, o Stoke City anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Paul Lambert. O treinador se despediu do clube após conquistar apenas duas vitórias em 15 jogos no comando da equipe. A péssima sequência de resultados derrubou o time após uma série de dez anos na primeira divisão inglesa.

Lambert assumira a equipe já em baixa. Ele foi contratado em janeiro, com vínculo de dois anos e meio, para substituir o demitido Mark Hughes. Com a missão de evitar o rebaixamento, o treinador até começou bem ao estrear com vitória sobre o Huddersfield. Mas depois acumulou uma sequência de tropeços. O outro triunfo foi conquistado sobre o Swansea, no fim de semana passado, quando a equipe já estava rebaixada.

"Ele não conseguiu liderar a equipe para permanecer na primeira divisão. Mas isso não foi por falta de esforço, profissionalismo ou dedicação de sua parte", disse o clube, ao confirmar a saída do treinador de 48 anos.

Lambert é o quinto treinador a deixar uma equipe ao fim do Campeonato Inglês. Antes dele, saíram Arsène Wenger (Arsenal), Sam Allarydce (Everton), David Moyes (West Ham) e Carlos Carvalhal (Swansea).

Com o fim da temporada europeia, o Stoke ainda não definiu o nome do técnico que comandará a equipe na próxima, a partir de agosto.