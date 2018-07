Rebaixados, Portuguesa e Vila Nova se despedem da Série B

Rebaixados para a Série C, Portuguesa e Vila Nova vão se despedir da 2ª divisão nacional, nesta sexta-feira, às 19h30, no Canindé. Com o rebaixamento precoce, as equipes usarão o jogo como preparação para a próxima temporada. Com 25 pontos, a Lusa não sairá da última colocação nem em caso de vitória. O Vila Nova é o penúltimo colocado com 29 pontos e também não mudará a posição, independente do resultado. Além das piores campanhas, as equipes contêm as defesas mais vazadas da competição.

O treinador José Augusto definiu os 21 jogadores relacionados para representar a Portuguesa na despedida da série de acesso ao Brasileirão, com onze pratas da casa. Tom e Douglas (goleiros); Bruno Ferreira, Jean Mota e Luan Peres (laterais); Renan (volante); Gabriel Xavier, Junior Alves, Matheus Santos (meia), Luan e Marcelinho (atacantes).

A equipe não contará com o goleiro Rafael Santos e o zagueiro Luciano Castán, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, mas terá o retorno do volante Bruno Piñatares e o meia Gabriel Xavier, que cumpriram suspensão no jogo com o Ceará.

Com futuro indefinido, a Portuguesa busca parceiros para bancar a folha salarial, maior que o lucro obtido mensalmente, na próxima temporada. O novo parceiro da Lusa é o Centro Profissionalizante de Ensino Educacional e Social (Capes). Trata-se de uma empresa da área de educação que atua em parceria com funcionários no clube com o objetivo de resgatar a capacidade de revelar novos talentos.

CASO HÉVERTON

A Comissão de Ética que investiga a escalação premeditada do meia Héverton na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que acabou resultando na punição e no rebaixamento do clube, pretende encerrar as investigações internas até o Natal. Esse foi o prazo dado para o depoimento do ex-presidente Manuel da Lupa, o último a ser ouvido.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X VILA NOVA

PORTUGUESA

Tom; Bruno Ferreira, Brinner, Mateus Alonso e Jean Mota; Diogo Orlando, Renan, Maycon e Matheus; Júnior Alves e Jânio. Técnico: José Augusto

VILA NOVA

Gabriel; Wanderson, Bruno Bera, Victor Melo e Júlio Vinicius; Leonardo, Felipe Macena, Lucas Sotero, Mateus Anderson e Paulinho; Itallo.

Técnico: Wladimir Araújo

Juiz: Leonardo Sígari Zanon

Local: Canindé, em São Paulo.

Horário: 19h30.