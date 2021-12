Rebaixamento e vagas na Libertadores: o que está em jogo na última rodada do Brasileirão

Alguns dos 20 clubes que disputam o Brasileirão 2021 já estão despreocupados, com sua vida decidida no torneio. Eles jogarão a 38ª e última rodada na quinta-feira para cumprir tabela apenas. O título está definido, bem como seis vagas para a Libertadores 2022 e dois dos quatro rebaixados. No entanto, há muito em jogo para equipes que buscam uma vaga continental e outras que lutam para se livrar do rebaixamento, incluindo o Grêmio. Basta olhar para a tabela.

O Grêmio, que poderia ser rebaixado na 36ª rodada, ganhou sobrevida ao superar o São Paulo, empatar com o Corinthians no duelo seguinte e ver o Juventude ser derrotado no Morumbi nesta segunda. A situação, ainda assim, é desconfortável. O time gaúcho, com 40 pontos, precisa vencer o campeão Atlético-MG, que deve atuar com reservas, e torcerá para que Bahia e Juventude percam. Os dois somam 43 pontos e ocupam 16ª e 17ª posições, respectivamente.

O Juventude encara o Corinthians no Alfredo Jaconi e o Bahia visita o Fortaleza no Castelão. Os adversários dos três clubes que jogam para se livrar da queda à segunda divisão não têm mais pretensões no campeonato, uma vez que já alcançaram seus objetivos. O Cuiabá também corre risco de voltar à Série B, mas é pequeno. O clube do Mato Grosso chegou aos 46 pontos ao derrotar o Fortaleza na segunda-feira e precisa somar mais um para se salvar. Mesmo se tropeçar diante do Santos, pode se manter na elite.

Vagas na Libertadores

A disputa pela Libertadores também é um atrativo na rodada derradeira. Serão nove clubes brasileiros na próxima edição da principal competição do continente, sendo que seis deles já estão garantidos: Palmeiras e Athletico-PR, campeões da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Fortaleza.

Há oito candidatos para as últimas três vagas — uma para a fase de grupos e duas para a pré-Libertadores. Red Bull Bragantino, Fluminense, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo jogam nesta quinta com esse objetivo em mente.

O Brasileirão distribui tantas vagas para os torneios continentais que o Santos, ao superar o Flamengo no Maracanã, e o São Paulo, ao vencer o Juventude no Morumbi, saíram da condição de ameaçados de queda ao posto de assegurados na Sul-Americana. E os times de Carille e Ceni, com 49 e 48 pontos, respectivamente, podem, ainda, garantir um lugar na fase prévia da Libertadores. Para isso, terão de vencer Cuiabá e América-MG e torcerem para seus concorrentes tropeçarem.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda as probabilidades do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino, Fluminense e América-MG são os favoritos para a classificação. Eles ocupam atualmente um lugar no G-8.

O time de Bragança tem 53 pontos, e a equipe carioca, 51. Os mineiros somam 50, bem como o Atlético-GO, que derrotou o Inter de virada no Beira-Rio e se fortaleceu nessa briga. O Ceará é outro a aparecer com 50. Mais abaixo, estão Santos (49), Inter (48) e São Paulo (48). Os que não forem à Libertadores jogarão a Sul-Americana em 2022, exceção feita ao 16º colocado e aos clubes rebaixados.

Na rodada final, o Flu recebe a lanterna e já rebaixada Chapecoense, o Bragantino faz duelo direto pela vaga com o Inter em casa, o América-MG recebe o São Paulo em outra partida que opõe dois postulantes por um posto no torneio continental, o Ceará visita o Palmeiras, que jogará mais uma vez com jovens do sub-20, já que o elenco principal está de férias, o Atlético-GO encara o Flamengo em Goiânia e o Santos encerra sua trajetória no Brasileirão diante do Cuiabá, na Vila Belmiro.

Nove dos dez jogos têm imporância para a conclusão do torneio. Nada há nada em jogo apenas em Sport x Athletico-PR, que se enfrentam no Recife. Todos as partidas estão marcadas para as 21h30 de quinta.