Rebeca Andrade leva ouro no salto e prata nas barras assimétricas na Alemanha

Rebeca Andrade brilhou neste sábado no primeiro dia de finais da etapa de Cottbus da Copa do Mundo de Aparelhos, realizada em Cottbus. A brasileira subiu duas vezes ao pódio na Alemanha, tendo conquistado a medalha de ouro na disputa do salto e a prata na competição das barras paralelas assimétricas.

Na disputa do salto, Rebeca Andrade conseguiu a nota 14,866. Depois, em seu segundo salto, obteve 14,591, assegurando o ouro com a média 14,728. A norte-americana Jade Carey foi a segunda colocada, com 14,516 pontos. E a indiana Dipa Karmakar, com 14,316, completou o pódio, em terceiro lugar. A brasileira Jade Barbosa também participou da final, sendo a sétima colocada, com 13,983 pontos.

Já nas barras assimétricas, Rebeca foi a medalhista de prata, com 14,500 pontos. O ouro foi conquistado pela belga Nina Derwael, com 15,100 pontos. E a chinesa Lyu Jiaqi, com 14,433 pontos, levou o bronze.

A Copa do Mundo de Aparelhos prossegue neste domingo em Cottbus. Quatro ginastas brasileiros vão competir, com Flavia Saraiva e Jade Barbosa participando da final do solo. Rebeca Andrade e Flavia vão competir na trave e Arthur Nory estará presente na final da barra fixa. As finais estão agendadas para começar às 11 horas (de Brasília).

A Copa do Mundo de aparelhos é uma novidade no calendário da Federação Internacional de Ginástica, sendo que a etapa de Cottbus é a primeira das oito previstas para serem disputadas até 2020.