Rebelo convida argentinos para programa de voluntários

A Fifa já organizou um cadastramento próprio de voluntários para a Copa de 2014, que reuniu mais de 130 mil candidatos no mundo inteiro e vai selecionar cerca de 15 mil deles. Mas o governo federal também vai recrutar voluntários para trabalhar no evento, inclusive de outros países.

O primeiro país convidado a participar do programa do governo federal é a Argentina. Segundo o ministro do Esporte, os dois maiores eventos mundiais esportivos são uma oportunidade de ampliar a cooperação entre o Brasil e seus vizinhos - a ação, no entanto, será concentrada inicialmente na Copa do Mundo, deixando a Olimpíada do Rio para um segundo momento.

"Esta cooperação está pensada em duas ideias e ações: no voluntariado, com a participação da sociedade no momento destes eventos, e na cooperação para a preparação técnica esportiva de nosso país", explicou Rebelo, em entrevista coletiva nesta quarta-feira na sede do Banco Patagonia, controlado pelo Banco do Brasil, na capital portenha.

O ministro detalhou que a ideia do programa do governo federal de voluntariado já foi debatida com autoridades argentinas e apresentada nesta quarta-feira aos executivos das principais empresas brasileiras com presença na Argentina, como Banco do Brasil (Patagonia), Petrobras, Vale, Itaú, OAS e outras. "A proposta foi muito bem recebida, até porque muitas destas empresas já apoiam os eventos esportivos no Brasil", comentou Rebelo.

Ele disse que cada empresa "vai apoiar de acordo com suas possibilidades", como, por exemplo, no financiamento de passagens e hospedagens. Rebelo disse que há interesse brasileiro em ter a ajuda técnica argentina nas modalidades nas quais o país tem tradição, como rúgbi, hóquei sobre grama e esgrima. O Brasil, por sua vez, pode ajudar os argentinos em esportes que tem mais tradição e força. "Já foram feitas conversações no sentido de que esse apoio aconteça através das confederações", revelou.

O ministro ressaltou que os recursos transferidos pelo governo federal às confederações vão facilitar a cooperação técnica, que envolve também o treinamento de equipes e atletas no país vizinho. "Há a possibilidade de que nossa seleção de rúgbi passe um tempo treinando aqui na Argentina", informou. Esse programa, que só será detalhado após as negociações com o governo argentino, deve entrar em execução a partir do próximo ano.

No caso do voluntários, os detalhes do recrutamento do governo federal ainda não foram totalmente definidos. Mesmo porque, o ministro explicou que não pode chegar aos outros países já com "um pacote pronto", sem espaço para discutir os termos do programa. Mas é certo que os escolhidos vão trabalhar principalmente na recepção e orientação dos turistas - aqueles selecionados pela Fifa ficarão responsáveis por ajudar dentro dos estádios. "O objetivo do programa de voluntariado é integrar os vizinhos", completou Rebelo.