Rebelo diz estar otimista com votação da Lei da Copa nesta quarta

BRASÍLIA - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse no começo da tarde desta quarta-feira que está "esperançoso e otimista" em relação à possibilidade de votação da Lei Geral da Copa, na noite desta quarta, na Câmara. Ele também voltou a ressaltar que é importante que o Brasil cumpra o compromisso firmado com a Fifa de liberar a venda de bebidas alcoólicas nos 12 estádios do Mundial de 2014.

"O Brasil tem de cumprir o compromisso assinado pelo governo com a Fifa, como todos os outros países cumpriram e como os dois países que já estão escolhidos para as próximas Copas também vão cumprir (Rússia e Catar)", afirmou Rebelo, citando justamente o ponto mais polêmico da Lei Geral da Copa, que está em discussão no Congresso.

O relator do projeto, deputado Vicente Candido (PT-SP), deverá manter no relatório o texto original do governo, que mexe no Estatuto do Torcedor, permitindo a venda de bebidas alcoólicas nos estádios apenas durante a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014.

"A suspensão do artigo que proíbe a comercialização de bebida alcoólica se estende sobre a legislação dos Estados", disse Aldo, acrescentando que essa é a interpretação do governo sobre o tema. Há, no entanto, divergências. Líderes partidários alegam que a simples suspensão do artigo do Estatuto do Torcedor não desobriga os Estados a fazerem leis próprias para a venda de bebidas alcoólicas.

Depois de muita discussão e adiamentos, a Lei Geral da Copa deverá ser votada nesta quarta-feira, graças à negociação com partidos aliados e da oposição. Em troca, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), se propôs a colocar o novo Código Florestal em votação até o final de abril.