Rebelo festeja lucros com turistas estrangeiros na Copa Os turistas estrangeiros que vieram ao País este ano já gastaram US$ 365 milhões até o dia 18 de junho, um número 24% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, os gastos de brasileiros no exterior caíram 11%. Os números foram anunciados pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, na manhã desta sexta-feira, um dia depois do término da primeira fase da Copa do Mundo.