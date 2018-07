Rebelo se diz satisfeito com as obras em Curitiba para o Mundial de 2014

CURTIBA - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, mostrou-se satisfeito com o andamento das obras de mobilidade urbana e de reforma da Arena da Baixada, em Curitiba, para sediar jogos da Copa do Mundo 2014. "Consideramos que a Copa aqui já é realidade, já está em curso", disse depois de ter visitado a Arena da Baixada, que pertence ao Atlético Paranaense.

Rebelo também comentou sobre a Lei Geral da Copa, que será apreciada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, alguns pontos em que não haja consenso entre a Fifa e o Congresso, como a questão de bebidas nos estádios, precisam ser "trabalhados em cooperação". "Procuramos uma posição de equilíbrio", reforçou.

Na Arena da Baixada, máquinas estão trabalhando no estacionamento ao lado do estádio, onde futuramente será levantada uma arena olímpica, e no gramado, que deve ser rebaixado em um metro e meio para que as arquibancadas possam ganhar mais degraus. Operários estão retirando a cobertura, placas laterais e cadeiras. "As obras estão em curso e as providências dentro do calendário", tranquilizou Rebelo. No entanto, os recursos pleiteados pelo clube ainda não foram liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O orçamento total está previsto em aproximadamente R$ 185 milhões, dos quais R$ 120 milhões devem vir de financiamento do banco oficial. "Entre os recursos destinados pelo BNDES, é um dos mais reduzidos", afirmou o ministro. Por isso, ele e as autoridades estaduais garantem que não haverá dificuldades para conseguir o empréstimo. Entre as garantias do financiamento estão os potenciais construtivos oferecidos pela prefeitura de Curitiba.

O presidente do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia, disse que nesta quarta-feira representantes das áreas técnica e jurídica do BNDES são esperados em Curitiba para uma análise final sobre a capacidade de o clube assumir o empréstimo. "Nosso modelo é diferenciado, não tem uma grande empreiteira responsável", destacou. Mas ele acredita que as cláusulas de contratação comecem a ser discutidas, com expectativa de assinatura e a liberação das primeiras parcelas no próximo mês. Com isso, espera cumprir o cronograma e inaugurar a nova Arena da Baixada em março de 2013.

Os cerca de R$ 65 milhões restantes entre o valor total estimado e o que se pretende de empréstimo do BNDES devem ser investidos pelo Atlético-PR e parceiros. Para isso, o clube não descarta oferecer imóveis como garantia, incluindo o CT, além das novas 15 mil cadeiras que serão acrescidas para se chegar ao volume de 41 mil lugares e a participação nos direitos sobre o nome da Arena. Com esses recursos, o Atlético também pretende pagar as parcelas referentes ao financiamento do banco oficial.