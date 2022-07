'Receba': Fã pede autógrafo de Luva de Pedreiro e recebe camisa usada por Renan Lodi

Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", segue encantando e movendo multidões de jovens. Nesta terça-feira, o influenciador esteve presente em um shopping de Recife quando foi surpreendido por um pedido de autógrafo de um fã. Ao perceber não conseguia escrever na camisa do garoto não estava funcionando, "Luva" retirou a camisa que vestia e ofereceu de presente à criança.

O garoto vestia uma camisa de cor azul escura e não era possível o autógrafo de Iran, que utilizava uma caneta da mesma cor. Por causa disso, o influenciador optou por dar a camisa que usava para seu fã: um uniforme do Atlético de Madrid, da temporada 2021/22, assinado por Renan Lodi.

"Essa camisa, sabe quem autografou para mim? Foi Renan Lodi", disse Luva de Pedreiro. O atleta, revelado pelo Athletico Paranaense, atua como lateral-esquerdo no time espanhol desde 2019 e já teve convocações para a seleção brasileira, inclusive disputando a Copa América de 2021. Ao entregar a camisa ao fã, a criança se abraça ao presente, dizendo não acreditar no que havia acabado de receber.

Natural da zona rural de Quijingue, na Bahia, Iran Ferreira viralizou na internet após postar vídeos onde marca gol em um campo de terra próximo a sua casa, utilizando uma "luva de pedreiro", que deu origem a seu apelido nas redes sociais.

Após polêmicas com seu antigo empresário, Allan Jesus, o influenciador passou a ser agenciado por Falcão, ex-jogador de futsal. Com a nova parceria, o fenômeno digital se mudou para o Litoral Sul de Pernambuco, em imóvel alugado por seu novo agente. O craque do futsal afirma que Iran se apaixonou pelo estado e não planeja em deixá-lo.

Na última segunda-feira, Luva de Pedreiro comemorou a marca alcançada de 17 milhões de seguidores em seu Instagram. Com apenas 20 anos, ele é o influenciador de futebol mais seguido da rede social.