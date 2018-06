Receba notícias sobre a Copa do Mundo de 2018 no seu WhatsApp

Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, você pode estar sempre conectado aos aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, e ainda sim estar informado sobre tudo o que vai acontecer no Mundial.

+ Saiba tudo sobre a Copa do Mundo

Ficou interessado? Para receber diariamente as principais notícias da Copa e da seleção brasileira é muito fácil. Basta adicionar nos seus contatos o número (11) 98920-5705 e enviar uma mensagem pelo WhatsApp, pedindo para ser incluído no grupo Estadão na Copa - Rússia-2018.

Quem solicitar o serviço vai receber três mensagens ao longo do dia (manhã, tarde e noite), de segunda a sexta-feira, a partir do próximo dia 04 de junho. Cada mensagem terá, em média, três notícias, sempre as mais interessantes da competição. A nossa equipe vai selecionar, além de notícias, vídeos e entrevistas relevantes naquele horário, além de enviar notícias quentes, de última hora.

Junta-se a nós na Copa do Mundo. As notícias serão enviadas do portal do Estadão e do Esporte Fera. Bem-vindo ao grupo!