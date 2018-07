Recebido pelo governador Geraldo Alckmin, Corinthians chega a São Paulo

SÃO PAULO - A delegação do Corinthians que conquistou o título do Mundial de Clubes no último domingo já está em São Paulo. Sem atrasos, o avião que trouxe o elenco de Frankfurt, uma escala da viagem iniciada do Japão, pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, aproximadamente às 7 horas desta terça-feira.

O elenco foi recepcionado na pista por Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Capitão do Corinthians na conquista do título do Mundial de Clubes, o lateral-direito Alessandro foi o primeiro jogador a deixar o avião, com o troféu do torneio, conquistado com a vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, nas suas mãos.

O zagueiro Paulo André, que optou por permanecer no Japão, e o atacante peruano Paolo Guerrero, que ficou na Alemanha para resolver problemas pessoais, são as ausências no desembarque do elenco campeão do Mundial de Clubes em São Paulo.

A delegação do Corinthians não poderá deixar imediatamente o aeroporto porque precisa realizar os procedimentos legais de um voo internacional, com a passagem pela alfândega e também pela Polícia Federal.

Nesses procedimentos, os jogadores não têm contato com os torcedores. A delegação nem passará pelo saguão, em uma operação especial planejada para evitar confusões no terminal de passageiros, como aconteceu durante o embarque para o Japão.

Após a realização desses procedimentos, a delegação vai deixar o aeroporto e seguir para um encontro com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Depois disso, a partir do meio-dia, os jogadores vão desfilar em um trio elétrico por alguns pontos da cidade e vão em direção ao CT do Parque Ecológico, na Rodovia Ayrton Senna, local final da festa.

O ponto de partida da carreata corintiana será na avenida Tiradentes, com passagens também pela Avenida Santos Dumont e a Praça Heróis da FEB. A delegação, então, ganha a Avenida Cruzeiro do Sul e parte para o acesso à Marginal Tietê na via local em direção ao CT.