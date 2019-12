Recém-aposentado, Edu Dracena vira assessor técnico do Palmeiras na vaga de Zé Roberto

O Palmeiras promoveu nesta quarta-feira uma mudança na organização do departamento de futebol do clube. Logo depois de se aposentar como zagueiro, Edu Dracena vai se tornar como novo assessor técnico da diretoria do clube, vaga que antes era ocupada por Zé Roberto. O ex-meia, por sua vez, deixa a função por questões pessoais e vai atuar agora no papel de embaixador do clube.

Após passar duas temporadas como assessor técnico da diretoria, Zé Roberto cuidará agora de representar o Palmeiras em ações de marketing, campanhas e eventos oficiais. "Neste momento, o Palmeiras precisa de alguém (para a assessoria técnica) que esteja mais presente no dia a dia do clube, que acompanhe o time durante as viagens e jogos, com dedicação integral e, infelizmente, não tenho essa disponibilidade", explicou.

O clube, então, decidiu designar para a função Edu Dracena. O defensor fez o último jogo da carreira como profissional ao fim do último Campeonato Brasileiro. Aos 38 anos, ele terá o papel de auxiliar na transição de jovens das categorias de base para o profissional e de acompanhar o cotidiano de trabalho da equipe. Quem trabalhará ao lado dele será o novo diretor de futebol, Anderson Barros.

Fora essa troca, o Palmeiras terá ainda em 2020 um novo treinador. Vanderlei Luxemburgo assinou contrato com a equipe por duas temporadas e será o substituto de Mano Menezes. Será a quinta passagem do técnico pelo comando do time.