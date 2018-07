Recém-chegado, Ricardo Jesus elogia estrutura do clube

O atacante Ricardo Jesus chegou à Tailândia no início do ano. É sua primeira experiência no país, e ele está gostando. Não só da estrutura do Thai Honda, mas da cidade de Bancoc, a capital do país. "Até agora está sendo muito bacana, a gente se adaptou muito rápido, minha filha (Isabelle, 6 anos) está estudando numa escola internacional. A minha esposa (Lia) já se encontrou com outros brasileiros que vivem aqui. E Bancoc é fácil de viver, de se locomover."

Como você foi parar na Tailândia?

Um empresário entrou em contato e disse que tinha essa oportunidade. Como eu queria sair de novo do Brasil, aceitei.

Você jogou no México. O salário na Tailândia é melhor do que lá?

No México eu ganhava mais, mas não está ruim. Meu time é da Segunda Divisão. Paga salário razoável.

Na sua carreira, também já esteve na Rússia e Grécia. Optou por jogar sempre fora do Brasil?

Eu sai do Brasil com 20 anos, mas na verdade, o sonho era jogar sempre no Brasil. Consegui. Joguei na Ponte Preta, Avaí e outros. Mas o jogador tem de abraçar a oportunidade.

Já fez bom patrimônio?

Tenho alguns imóveis em Florianópolis. Ainda não é o que a gente deseja para poder encerrar a carreira, mas já é alguma coisa.