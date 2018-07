Recém-chegado Deyverson ganha espaço e será titular em 'decisão'

A aposta do Palmeiras para conduzir o ataque no jogo desta noite, contra o Barcelona, pela Copa Libertadores, caberá a quem, de todo o elenco, está há menos tempo no clube. Deyverson chegou há menos de um mês e por uma soma de coincidências será contra o Barcelona a principal opção ofensiva.

O jogador, destaque do último Campeonato Espanhol pelo Alavés, tem somente quatro partidas pela nova equipe. Contratado por R$ 18 milhões, Deyverson tem dois gols marcados e assume a posição de titular ao se aproveitar de um vácuo na função de centroavante.

Como o colombiano Borja não tem rendido o esperado, Cuca apostava em Willian para atuar centralizado no ataque. O jogador é o artilheiro do time na temporada com 13 gols e se consolidava como titular até sentir uma lesão na coxa direita no empate com o Flamengo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

O tempo estimado de recuperação de seis semanas lhe tirou a chance de estar em campo contra o Barcelona, no Allianz Parque, e obrigou Cuca a pensar em opções. Por falta de confiança em Borja, o técnico recorreu ao teste com o novato já na partida seguinte, contra o Sport, no Recife, quando ele estreou.

Deyverson teve boas atuações na sequência, principalmente pelos gols marcados sobre o Avaí, no Allianz Parque, e diante do Botafogo, que garantiu a vitória no fim por 2 a 1, no Rio. A partida foi especial por ser na cidade natal do atacante e contar com a presença dos familiares, que estiveram no Engenhão para torcer por ele.

A participação decisiva a uma semana do jogo com o Barcelona alçou de vez Deyverson à posição de titular, mesmo com pouco tempo de clube. "Essa será nossa final de Copa do Mundo até o momento na temporada", disse o jogador sobre a partida pela Libertadores.