Recém-chegado, Henrique exalta qualidade no Flu

"Foram só os meus primeiros treinos, mas conversei com alguns companheiros que jogaram na Europa sobre a adaptação. Uns tiveram mais dificuldade do que os outros, mas este elenco é fantástico, tem uma qualidade técnica impressionante. Dá para perceber isso num simples treino de troca de passes. Espero me adaptar rapidamente, quero entrar em forma logo para poder ajudar o grupo", afirmou Henrique, em entrevista publicada nesta quinta-feira no site do clube.

O defensor comparou o estilo de jogo do Bordeaux com o que ele acredita que vai encontrar no Fluminense. "É uma diferença enorme para a equipe em que eu atuava. O futebol francês é mais jogado em ligações diretas. Aqui pode tocar a bola para qualquer companheiro que ela volta redonda. Só tenho coisa positiva para falar deste grupo", elogiou Henrique.

"Quem vai decidir quem joga é o Cristóvão. Temos excelentes zagueiros no elenco. Não tenho vaidade em relação a isso, estou aqui para ajudar. Minha característica principal é o meu empenho, a minha entrega. Espero dar o mesmo prosseguimento que tive no futebol francês e vou me espelhar nos jogadores que tiveram trajetórias vitoriosas aqui", afirmou Henrique, que está em Macaé com o elenco, onde o Fluminense faz intertemporada durante a parada do futebol brasileiro.