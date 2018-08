Recém-chegado, Raul elogia reforços do Vasco e exalta Maxi López

Em baixa na temporada, o Vasco utilizou a pausa no calendário brasileiro para a Copa do Mundo para ir atrás de reforços. Um deles foi o meia Raul, vindo do Ceará, que começa a conquistar seu espaço no elenco. Nesta segunda-feira, ele fez questão de exaltar as novas peças do plantel cruzmaltino, em especial Maxi López, que marcou um gol e deu assistências para os outros dois na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, no último domingo.

"Nosso grupo é muito bom. Assim como eu e o Lenon, o Maxi também foi recebido muito bem. Estamos felizes com o desempenho dele, pois é um cara que está sempre procurando nos ajudar. Ontem, ele conseguiu marcar um gol e dar duas assistências. É um jogador importante para a nossa equipe", declarou.

A lamentar, apenas o desfalque do argentino, suspenso, no duelo contra o Atlético-PR, quarta-feira, em Curitiba, pelo Brasileirão. "Infelizmente, (o Maxi) não poderá participar desse jogo, mas temos o Ríos e outros jogadores para suprir essa ausência. Tenho certeza que o escolhido para substituí-lo vai dar conta do recado."

Mesmo sem Maxi, Raul considerou que o Vasco tem todas as condições de derrotar o rival de quarta. O meia exaltou a evolução da equipe nas últimas partidas, no empate por 0 a 0 contra o Atlético-MG, em pleno Independência, e no triunfo sobre a Chapecoense.

"O torcedor pode esperar um time bem concentrado. Demonstramos um foco muito grande nos últimos jogos. Sabemos que será um jogo muito difícil, pois a equipe do Atlético-PR vem numa crescente, assim como nós. Acredito que será uma grande partida e iremos fazer de tudo para voltar de lá com uma vitória. Estamos no meio da tabela, mas nosso objetivo é brigar lá em cima", comentou.