Recém-chegado, Rogério Ceni comanda primeiro treino do São Paulo de olho no Ceará

Conhecido por seu grande comprometimento com o trabalho sério, Rogério Ceni mal assinou seu retorno ao comando do São Paulo e já colocou a equipe para trabalhar. Ele foi anunciado nesta quarta-feira pela diretoria após a saída de Hernán Crespo e não quis perder tempo. O time tricolor precisa vencer para se reabilitar no Brasileirão.

A partida com o Ceará acontece nesta quinta, no estádio do Morumbi, às 19 horas (horário de Brasília). O local escolhido para o primeiro contato de Ceni com seus comandados foi justamente o palco da partida. Este é o reencontro do eterno ídolo com o estádio onde tantas vezes se consagrou. Nesta quinta, reencontrará a torcida nas arquibancadas.

O técnico já está regularizado no BID da CBF, o boletim que permite que assuma a equipe. Ele se reuniu brevemente com o elenco do São Paulo nos vestiários e logo subiu ao gramado para fazer o reconhecimento. Ceni fez algumas mudanças com relação ao time que vinha sendo montado por Crespo. Na defesa, por exemplo, optou por dois laterais: Reinaldo e Orejuela. Benítez também ganha uma nova chance entre os titulares.

Além de Ceni, o preparador físico Danilo Augusto, que trabalhou com o treinador em seus últimos clubes, também está de volta ao São Paulo. A provável escalação para pegar o Ceará é a seguinte: Tiago Volpi, Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Calleri.

O São Paulo atualmente está na 13ª colocação com 30 pontos. O Ceará vem logo abaixo, com 29. O Bahia, primeiro time dentro da zona da degola, soma 27.