Recém-contratado, Deyverson faz primeiro treino com o elenco do Palmeiras

O atacante recém-contratado Deyverson, do Palmeiras, fez neste sábado pela manhã o primeiro treino junto com o grupo. A atividade inaugural, inclusive, foi no Allianz Parque, onde o elenco encerrou a preparação para enfrentar o Vitória, em trabalho fechado. O jogo será neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, às 11h, na arena.

Deyverson teve a contratação anunciada na última semana. O reforço palmeirense se destacou na última temporada do futebol espanhol pelo Alavés e custou cerca de R$ 18 milhões, investimento bancado pela patrocinadora da equipe, a Crefisa. O atacante de 26 anos assinou na quinta-feira contrato por cinco temporadas, foi submetido a exames médicos na sexta e neste sábado, fez atividades físicas e participou do recreativo.

Segundo o site oficial do Palmeiras, o técnico Cuca comandou uma movimentação tática na arena, com jogadas ensaiadas, marcações, posicionamentos e bolas aéreas. Assim como na sexta-feira, o lateral Jean, recuperado de dores no joelho, fez parte da atividade, que foi encerrada com um rachão.

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, disse nesta sexta-feira em entrevista coletiva que Deyverson é a última contratação do clube para a temporada. A comissão técnica aguarda a documentação do jogador ser regularizada para promover a estreia dele, assim como para inscrevê-lo nas oitavas de final da Copa Libertadores.