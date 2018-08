Erik pede ao Botafogo para pressionar o Grêmio em Porto Alegre

O atacante Erik concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e negou que o Botafogo entrará com uma postura defensiva diante do Grêmio no sábado, em Porto Alegre, pela 22ª derrota do Campeonato Brasileiro.

"Já vesti a camisa de grandes clube e hoje estou com a camisa de outro. Sempre penso que temos que buscar a vitória. Tivemos uma semana de trabalho, o que foi bom para conhecer melhor meus companheiros. Temos que pensar em fazer um grande jogo lá, sempre pela vitória", afirmou.

O jogador de 24 anos chegou na semana passada ao clube carioca. Foi emprestado pelo Atlético-MG, onde teve poucas oportunidades. Como vinha treinando no antigo clube foi titular na vitória do Botafogo sobre o Sport por 2 a 0 no último domingo e permaneceu em campo nos 90 minutos.

"Sempre quem veste a camisa de um grande clube tem que honrá-la da melhor forma. Vivi uma semana de expectativa e ansiedade. Não vinha jogando e foi muito especial. Joguei todo jogo, não senti nada e foram quase doze quilômetros. Melhor ainda com a nossa vitória", disse.

Para a partida contra o Grêmio, o técnico Zé Ricardo não contará com um de seus principais jogadores. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Igor Rabello está fora do confronto em Porto Alegre. Yago deve ser o substituto.

O time alvinegro ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Hoje a equipe está apenas quatro pontos à frente da Chapecoense, o 17º colocado. O Grêmio vem de classificação sofrida na Libertadores no meio da semana - bateu o Estudiantes nos pênaltis pelas oitavas de final. No entanto, o técnico Renato Gaúcho deve entrar em campo com a formação principal.