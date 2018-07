Recém-contratado, Fabrício elogia zaga do Fluminense e espera ter chance

RIO - Alvo de críticas nesta temporada, especialmente quando o time era dirigido por Renato Gaúcho, a zaga do Fluminense ganhou um defensor nesta quinta-feira.

O recém-contratado zagueiro Fabrício elogiou os seus companheiros de posição, mas disse esperar conquistar a condição de titular na equipe agora comandada por Cristóvão Borges, que vem escalando os zagueiros Elivélton e Gum.

"É complicado falar que o time do Fluminense não tem uma zaga boa, eu não concordo. O futebol brasileiro é muito nivelado. O elenco do Fluminense é muito bom e espero ter minha oportunidade, estar 100% e agradar todo mundo", afirmou Fabrício, que começou a treinar no seu novo clube nesta quinta-feira.

Aos 24 anos, o zagueiro foi apresentado pelo Fluminense, assinou contrato até o fim desta temporada e recebeu a camisa de número 27. Empolgado pela oportunidade, ele espera se firmar no clube das Laranjeiras, o nono time da sua carreira - ele já passou por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, entre outros.

"Estou muito feliz. É um clube que sempre tive vontade de jogar e espero corresponder a expectativa. Sei que temos jogadores muito bons no elenco. Espero trabalhar com paciência, sem ansiedade e estar preparado para corresponder. A minha expectativa é a de somar ao máximo para o grupo", disse.