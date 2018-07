Recém-contratado por valor recorde, Ayew desfalcará o West Ham por 4 meses

A lesão de Ayew foi confirmada por David Gold, presidente do West Ham. "Triste notícia. Ayew machucou o quadríceps e vai precisar de cirurgia. Ele ficará fora por quatro meses. Boa sorte, Andre".

Ayew se lesionou aos 34 minutos da derrota por 2 a 1 do West Ham para o Chelsea, na última segunda-feira, pela rodada inicial do Campeonato Inglês. A partida também era a sua estreia em competições oficiais pelo clube.

O atacante ganês, de 26 anos, foi contratado pelo West Ham junto ao Swansea por 20,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 86,4 milhões) no dia 8 de agosto, em transação recorde na história do clube londrino. Ayew assinou um contrato por três anos, prorrogado por mais dois com o time.

O West Ham, que terminou em sétimo lugar no Campeonato Inglês na temporada passada, volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Bournemouth, pela segunda rodada do torneio nacional.