Scarpa e Nicolás Freire devem ser testados em amistoso do Palmeiras

Depois de usar 22 jogadores na vitória por 2 a 0 contra o Árabe Unido, na Cidade do Panamá, no último sábado, o técnico Roger Machado tem a expectativa de testar outros quatro atletas na excursão do Palmeiras na América Central: o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, os zagueiros Nicolás Freire e Antônio Carlos e o meia-atacante Gustavo Scarpa.

+ Palmeiras vence o Árabe Unido por 2 a 0 em primeiro amistoso na América Central

O quarteto não atuou no amistoso diante dos panamenhos, mas treinaram normalmente neste domingo, debaixo de chuva, no estádio Rommel Fernandez, local da partida.

Os jogadores devem entrar em campo nesta quarta-feira em outro amistoso na Cidade do Panamá, desta vez contra o Independiente Medellín, da Colômbia. Antes de retornar ao Brasil, o Palmeiras fará o terceiro jogo no exterior, no domingo, na Costa Rica, contra a Liga Ajuelaense.

O objetivo do clube alviverde é dar ritmo de jogo aos atletas, ao mesmo tempo que aprimora a condição física para suportar a maratona de três competições neste segundo semestre: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

Diogo Barbosa e Antônio Carlos se recuperam de lesão. Gustavo Scarpa e Nicolás Freire são recém-contratados e estão sendo acompanhados de perto pela comissão técnica. Os garotos das categorias de base Paulão (zagueiro), Yan (atacante) e Vitinho (meia-atacante que voltou do Barcelona B) também recebem atenção especial.

O Palmeiras ainda tem duas semanas e meia de preparação até o seu primeiro compromisso oficial depois da Copa do Mundo, no próximo dia 19, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, contra o Santos, pela 13.ª rodada do Brasileirão. A equipe está na sexta posição, com 19 pontos.