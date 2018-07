Recém-contratados, Tiago e Rafael Carioca treinam no Atlético-MG

Recém-contratados, o zagueiro Tiago e o volante Rafael Carioca já começaram a treinar nesta quarta-feira no Atlético-MG. Além deles, o clube mineiro está fechando com mais um reforço para o restante da temporada: o lateral-esquerdo Douglas Santos.

Tiago veio do Caxias, enquanto Rafael Carioca estava no Spartak Moscou. Já Douglas Santos, que ainda não foi integrado ao elenco atleticano, foi emprestado pela Udinese, da Itália. Com os três reforços, o grupo fica fechado para o restante da temporada.

Rafael Carioca, inclusive, já apareceu no BID da CBF, com a inscrição regularizada, e está liberado para estrear neste domingo, quando o Atlético-MG enfrenta o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 15ª rodada do Brasileirão.