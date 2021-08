Recém-promovido, Brentford surpreende e vence Arsenal na abertura do Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês começou com surpresa nesta sexta-feira. Recém-promovido à primeira divisão, o modesto Brentford venceu o gigante Arsenal por 2 a 0, diante de sua torcida, na partida que abriu a primeira rodada da competição. O clube voltou à elite após 74 anos e nunca tinha disputado uma partida da Premier League, liga que organiza o Inglês desde 1992.

Apesar da boa atuação desta sexta, o Brentford não foi o campeão da segunda divisão na temporada passada. Foi apenas o terceiro colocado. Mesmo assim, foi superior ao tradicional time de Londres ao longo dos 90 minutos e balançou as redes uma vez em cada tempo, somando seus primeiros três pontos na competição.

Oitavo colocado na edição anterior do campeonato, o Arsenal entrou em campo com os desfalques de Aubameyang e Lacazette, dois dos seus principais atacantes. O brasileiro Gabriel Martinelli foi titular no setor ofensivo, ao lado de Pépé e Balogun. O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, também esteve entre os 11. Além disso, o técnico Mikel Arteta pôde estrear Ben White, Nuno Tavares e Lokonga, contratados na última janela de transferências.

Os gols da partida foram marcados pelo meia espanhol Sergi Canos, aos 22 minutos do primeiro tempo, e pelo meia dinamarquês Norgaard, aos 28 da etapa final.

A estreia negativa do Arsenal pode se tornar pior ainda nas próximas rodadas. O time londrino terá pela frente dois dos rivais mais poderosos do campeonato: Chelsea (domingo, dia 22) e Manchester City (dia 28), ambos finalistas da última edição da Liga dos Campeões. O City é o atual campeão inglês.

Já o Brentford voltará a campo no dia 21 para o seu primeiro jogo fora de casa, contra o Crystal Palace.

Confira os demais jogos da rodada de abertura do Inglês:

SÁBADO

Manchester United x Leeds United

Burnley x Brighton

Chelsea x Crystal Palace

Everton x Southampton

Leicester City x Wolverhampton

Watford x Aston Villa

Norwich City x Liverpool

DOMINGO

Newcastle x West Ham

Tottenham x Manchester City