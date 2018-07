Recém-promovido, Elber diz realizar sonho no Botafogo No Botafogo desde o ano passado, o volante Elber teve rápida ascensão no clube. Com apenas 19 anos, ele é um dos cinco jogadores dos juniores que já treinam com o time profissional para a temporada 2012. Empolgado, o jogador reconheceu que está realizando um sonho ao trabalhar ao lado de jogadores renomados, como o atacante uruguaio Loco Abreu e o goleiro Jefferson.