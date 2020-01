Recém-promovidas, revelações da base do Palmeiras torcem por oportunidades

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira a pré-temporada com uma série de novidades no elenco. Apesar de ainda não ter trazido reforços, a equipe começou os trabalhos em 2020 com a presença de oito jogadores das categorias de base, a maioria deles recém-promovidos e ansiosos pela oportunidade de serem utilizados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

O único garoto revelado na base que não esteve presente foi o atacante Ivan Angulo. No restante, o dia contou com as presenças do goleiro Vinicius Silvestre, do zagueiro Pedrão, do lateral-esquerdo Lucas Esteves, dos meio-campistas Alan, Gabriel Menino e Patrick de Paula e dos atacantes Gabriel Veron e Wesley Ribeiro. O clube tem como objetivo em 2020 apostar mais nas revelações da base e em uma geração de garotos que conquistou vários títulos nas categorias inferiores.

Para abrir o ano, o Palmeiras realizou testes físicos nos jogadores e escalou três garotos para concederem entrevista coletiva. O trio Lucas Esteves, Patrick e Gabriel Menino se disse ansioso para a temporada e para mostrar que os títulos conquistados na base têm tudo para se repetir no profissional. "É muito bom fazer parte do profissional. Estou muito feliz. Foi um dia incrível para todos nós que estamos subindo", afirmou Patrick de Paula.

Outro garoto da base, Gabriel Menino afirmou que sentiu um nervosismo ao chegar para dar entrevista. "Dá um frio na barriga estar na frente de tantos repórteres assim, mas é um prazer estar aqui com eles", comentou. Entre os jogadores promovidos, o lateral Esteves já teve a oportunidade de estrear pelo time de cima e garante ter sentido uma emoção especial.

"Só de vestir a camisa do Palmeiras é uma pressão. Jogador que fala que não gosta de pressão está mentindo. A gente usa isso como combustível para dar o melhor, para a torcida nos apoiar. Buscamos evoluir para que eles estejam sempre do nosso lado", afirmou o lateral, que estreou no profissional ano passado em partida contra a Ponte Preta.

O Palmeiras volta aos treinos nesta terça-feira, com atividades em dois períodos. O elenco passará a semana em São Paulo e no sábado embarca para os Estados Unidos, onde terá como compromisso na próxima semana a estreia na Florida Cup, contra o Atlético Nacional.