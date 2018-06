Receoso, Dorival espera 'prejuízos menores possíveis' para o São Paulo em clássico

Perder o zagueiro Rodrigo Caio, suspenso, não é o único problema que o São Paulo enfrenta para o clássico de domingo com o Santos pela 8ª rodada do Paulistão. Por causa do adiamento do jogo contra o Ituano, que seria na quinta e foi adiado por causa da partida contra o CSA, o time ainda precisou acertar a logísticas às pressas - para a viagem a Maceió e retorno à capital paulista.

O técnico Dorival Junior demonstra preocupação com o desgaste físico de seus atletas, que retornam nesta sexta da capital alagoana após a vitória por 2 a 0 pela 2ª fase da Copa do Brasil. Para ele, parte do mau rendimento apresentado pelo São Paulo, mesmo com vitórias, se explica pelo calendário apertado. Em sua avaliação, o problema atinge todas as equipes.

"Não vejo nenhum time com futebol vistoso. Ao contrário", avalia o treinador. "Todos com dificuldade, problemas de recuperação e com desgaste excessivo. Vamos jogar aqui e agora teremos um clássico, que foi mudado em cima."

Dorival revela que espera que os prejuízos sejam os "menores possíveis" no duelo de domingo no Morumbi, e relembra o corre corre para os compromissos da semana. "Foi feita uma correria na logística. Teria um jogo contra o Ituano, tudo preparado, e houve uma mudança drástica em tudo isso. Agora voltamos para um clássico. Perdemos um jogador importante, fundamental, que é o Rodrigo Caio, em razão dessa alteração. Temos de conviver e trabalhar para que esses prejuízos sejam os menores possíveis."

Líder do Grupo B do Paulistão com 10 pontos, o São Paulo enfrenta o Santos, líder do Grupo D, que tem 11. O time ainda busca sua melhor forma para convencer o torcedor, que protestou com vaias nas últimas partidas do time. Na Copa do Brasil, o próximo compromisso do clube tricolor é contra o CRB, pela 3ª fase, em jogos de ida e volta, com datas e mandos de campo a serem definidos em sorteio na sede da CBF na próxima quarta, às 11h.