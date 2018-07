Recepção à delegação do Atlético Nacional em Chapecó é marcada por homenagens

A delegação do Atlético Nacional foi recebida em Chapecó, na tarde desta segunda-feira, com muitas homenagens preparadas por autoridades e torcedores da cidade catarinense. O time colombiano disputará a primeira partida da Recopa Sul-Americana contra os brasileiros nesta terça, às 19h15, na Arena Condá. O segundo jogo será realizado no dia 10 de maio, no estádio Anastasio Girardot, em Medellín.

Na pista do Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, a descida da aeronave da Avianca que transportava os colombianos - um voo comercial que partiu de São Paulo, fez escala em Florianópolis e chegou a Chapecó às 13h45 - foi recepcionada com um portal de jatos d´água feito por dois caminhões do Corpo de Bombeiros, em um tipo de homenagem comum na aviação. Em seguida, os integrantes da comissão técnica, jogadores do clube e o prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, passaram por um corredor de jogadores da base do time brasileiro com camisas e bandeiras das duas agremiações.

Todos foram cumprimentados pelo prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, e pelo presidente da Chapecoense, Plínio Davi De Nês Filho. Um dos sobreviventes do acidente aéreo ocorrido em novembro do ano passado, o radialista Rafael Henzel distribuiu medalhas especiais com a mensagem "campeões do mundo em respeito e solidariedade".

Houve muita emoção na festa programada para agradecer o carinho dos rivais após a tragédia do dia 29 de novembro do ano passado. O avião da empresa Lamia que levava a delegação para a disputa da primeira partida da final da Copa Sul-Americana caiu a poucos quilômetros do aeroporto de Medellín, matando grande parte do elenco e comissão técnica da Chapecoense, além de jornalistas e membros da tripulação.

Após deixar o terminal do aeroporto, a delegação da equipe colombiana seguiu de ônibus para o hotel onde está hospedada e foi recepcionada por centenas de torcedores da Chapecoense. O Atlético Nacional também faz, nesta segunda-feira, um treino de reconhecimento na Arena Condá.

O estádio foi confirmado como palco da decisão da Recopa Sul-Americana na semana passada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entidade concedeu uma "autorização excepcional" para o clube brasileiro. De acordo com o regulamento geral das competições da Conmebol, uma arena precisa ter capacidade mínima de 40 mil lugares para receber uma decisão de torneio organizado pela entidade. A arena de Chapecó possui apenas 20.089 assentos disponíveis.