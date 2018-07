Recepção da torcida após derrota motiva o Fluminense

"Depois de uma derrota, eu vi poucas atitudes como essa ao longo da minha carreira profissional de futebol. É emocionante e motiva demais para conquistar esse título", afirmou o treinador.

Na reapresentação da equipe nesta segunda, nas Laranjeiras, a torcida também marcou presença. E viu o retorno do zagueiro Leandro Euzébio, que se recuperou das dores no joelho esquerdo e voltou a treinar com bola após quase um mês fora da equipe. O atleta disputou um "rachão" com os atletas que não entraram em campo contra os mineiros, entre eles o volante Jean, que cumpriu suspensão automática.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira contra o Coritiba, no Engenhão, e terá a chance de reabrir os nove pontos de vantagem sobre o Atlético-MG, que só jogará na quarta-feira da semana que vem, contra o Flamengo, em Belo Horizonte. A diretoria do Flu vai fazer promoção de ingressos e a venda começa nesta quarta. "Não é preciso dizer que a torcida tricolor vem dando show. Todo jogo é isso", disse Abel Braga.

O diretor executivo do clube, Rodrigo Caetano, lamentou o que considerou um "clima hostil" antes e depois da partida entre Flu e Atlético. "Ficar enaltecendo só os erros no Fluminense, como se fosse isso a razão do nosso sucesso, já passou do limite. Não falam dos méritos do Fluminense, do trabalho, do elenco forte que temos. Aí se dá ênfase para algo que transcende o campo e é perigoso", disse à Rádio Brasil.