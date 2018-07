Recepcionado por Marcos Assunção, Palmeiras chega a Salvador

SALVADOR - A delegação do Palmeiras chegou sem transtorno em Salvador, pouco depois da meia-noite desta quarta-feira, 17, para a partida contra o Bahia, às 19h30, no estádio de Pituaçu. Apesar da tranquilidade, os torcedores que tentaram algum contato para apoiar os jogadores saíram frustrados, já que em momento algum os palmeirenses tiveram a chance de ver seus ídolos de perto, exceto Marcos Assunção, que chegou antes dos demais jogadores.

Assim que desembarcou em Salvador, a delegação palmeirense pegou um ônibus na pista e foi direto para o hotel, embora um pequeno grupo de torcedores esperasse pelos atletas no saguão do aeroporto.

Na porta do hotel, apareceu apenas um torcedor flamenguista que dizia ser fã de Obina e que gostaria de tirar uma foto com ele. Mas a delegação palmeirense demorou para chegar e o torcedor resolveu ir embora.Quando chegaram, por volta da 1h37, alguns jogadores e o técnico Gilson Kleina claramente demonstravam cansaço. O volante Marcos Assunção fez questão de ir até a porta do hotel para receber todos os atletas e o treinador com um abraço.

O único palmeirense que teve contato com os torcedores foi justamente o volante Marcos Assunção, que chegou duas horas antes e saiu pelo saguão onde poucos torcedores o aguardavam para recepcioná-lo. Ele foi, junto com o médico Rubens Sampaio, para o hotel aguardar a chegada dos atletas. No aeroporto, foi presenteado por um torcedor com uma boneca que o torcedor diz ser um novo amuleto para a equipe.

O atacante Barcos deve chegar na hora do almoço desta quarta-feira e também enfrenta o Bahia.